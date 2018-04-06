Meryem Uzerli: ‘Yüzüm Allah’a emanet’

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ve Ortadoğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Atasay markasının yüzü oldu. Uzerli; başta Dubai olmak üzere Türkiye ve Ortadoğu'da markanın tanıtım faaliyetlerinde yer alacak. Önceki gün gazetecilerle bir araya gelen oyuncu, "Yüzünüzü sigortalatmayı düşünür müsünüz?" sorusuna şaşırarak "Hayır, bunu hiç düşünmedim. Yüzüm Allah'a emanet" diye yanıt verdi. Uzerli, markanın reklam filminde giydiği kıyafeti gelinliğe benzeten gazetecilere, "Siz kafanızda ne varsa onu görüyorsunuz. İnşallah, Allah büyük" diyerek konuyu kapattı. Oyuncu, Almanya'ya temelli yerleştiği yönündeki haberlere de şu yanıtı verdi: "Hakkımda o kadar çok haber çıkıyor ki... Bunların benimle alakası yok. Sanki başka birinden bahsediliyor. Hem Almanya, hem Türkiye'deyim; benim iki evim var. Türkiye'den gitmeyi düşünmedim." Uzerli, Hollywood yanağı yaptırdığı iddiasıyla ilgili soruyu da gülerek yalanladı. Geçtiğimiz günlerde Tarkan'ın Almanya konserinde coşan güzel oyuncu, "Tarkan'la klipte oynar mısınız?" sorusuna da "Onu arayıp konuşun" yanıtını verip pası Megastar'a attı.