Murat Yıldırım, Özbekistan’da psikolojik gerilim filminde oynadı

Oyuncu Murat Yıldırım, Özbek yönetmen Muhlisa Azizova'nın, 'Scorpion' adlı psikolojik- gerilim filminde rol aldı. İki kardeşin hayat hikayesini anlatan filmin çekimleri; Özbekistan, Rusya ve Fas'ta yapıldı. Yıldırım'ın sahneleri ise Özbekistan'ın Buhara kentinde çekildi. Önceki gün filmin Özbekistan'daki basın toplantısına katılan Yıldırım, şunları söyledi: "Uluslararası cinayetlerin işlendiği bir film. Senaryonun yazılış biçimi beni etkiledi. Filmi Cannes'da ödül almış genç bir yönetmen çekti. Burada olmam için şartlar hazırdı. Filmdeki aktörler uluslararası üne sahip. Dörtbeş aktörle sahnem vardı, hepsiyle de iyi anlaştım. Güzel bir iş oldu."

Özbekistan'da ciddi bir hayran kitlesi bulunan Yıldırım, "Türkiye'deki Özbek arkadaşlardan, rol aldığım dizilerinin burada da izlendiğini biliyordum" dedi.

Atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasını sunan Yıldırım, "Sunuculuk daha zor. Orada her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Oyunculukta işinizi samimiyetle yapmanız yetiyor. Sunuculukta hem samimi olmak, hem de herkese eşit yaklaşmak gerek" dedi.

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