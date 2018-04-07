Güçlü karakterleri oynamak beni motive ediyor

Atv'de yayınlanan 'Masum Değiliz
' adlı dizide 'Selin'i oynayan Damla Sönmez
'le, çekimlerin yapıldığı Beykoz Kundura Fabrikası'nda bir araya geldik.
Nişanlısı Ushan Çakır
'la hem tiyatroda, hem de aynı dizide birlikte rol alan Sönmez, Çakır'la yazın evlenmeyi planladıklarını söyledi... İki sene sonra 'Masum Değiliz' dizisiyle ekrana döndünüz.
Evet, Ocak ayının ortasından beri setlerdeyiz. Çok heyecanlıyız.
Tatlı bir ekip kuruldu. Çok iyi kaynaştık.
Aras (Aydın) okuldan arkadaşım, Sercan'la (Badur) iki sene dizi çektik. Uraz'ı (Kaygılaroğlu) da liseden tanıyorum. Ushan'ı biliyorsun zaten, yol arkadaşım. Dizide oynamayı neden kabul ettiniz?
Birçok senaryo geldi. O hikayelerin içinde en farklı olan buydu.
Öykünün ilk andan itibaren yüksek bir tempoyla başlaması beni hemen kendine çekti. Bir suç dizisi. Dört arkadaş kendi hayatlarını yaşarken bir cinayete sebep oluyorlar. Hepsi iyi aile çocuğu; biri heykeltraş, biri doktor, biri avukat, biri mühendis.
Cinayeti örtbas ederek hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar ama öyle olmuyor tabii ki. Üçüncü sayfa haberi gibi...
Evet. Her gün okuyoruz ya, birbirine yol vermediği için ölümle sonuçlanan bir sürü olay yaşanıyor.
İnsanlar mutsuz ve öfkeli. Maalesef çoğu zaman frene basmayı, sakin kalmayı beceremiyoruz. BU DİZİDE KLİŞELER YOK Sizin canlandırdığınız karakterin bu hikayedeki yeri nedir?
Ben 'Selin'i canlandırıyorum.
Heykeltıraş olan karakterin atölyesinde çalışan, gecekondu mahallesinde yaşayan bir kız. Olay, o mahallenin çıkışında gerçekleşiyor.
Daha sonra öğreniyoruz ki cinayete kurban giden kişi, 'Selin'in babası.
'Selin' cinayeti işleyenlerin peşine düşüyor. 'Selin' nasıl biri?
'Selin'; fakir ama gururlu, mutlu bir aileye sahip olan bir kız. Annesi beyin kanaması geçirip yatalak hale gelince ailesine destek olmak için okulu bırakıp çalışmaya başlamış.
Aslında okuyabilseydi doktor olmak istiyordu. Babası da ölünce tüm yük onun üzerine biniyor ama dağılmıyor. Yaşadığı acıyla duygularını dizginlemeye çalışan bir duruş sergiliyor. Güçlü bir kadın. Kadının ön planda olması da sizi cezbetti sanırım...
Evet. Bizde genellikle kadın hep ikinci planda kalıyor ama güçlü karakterin kadın olması, benim de dişimi kaşıyan bir şey. Oynadığım kadının güçlü olması motivasyonumu yükseltiyor. 'Selin' peşine düştüğü adamlardan birine aşık olacak mı?
Muhtemelen. Açıkçası bu da çok iyi geliyor bana. Çünkü hep ilk görüşte aşk hikayelerimiz var ya bizim, zengin kız-fakir oğlan gibi klişeler; bu dizide öyle klişeler yok. 'Selin'le empati kurabiliyor musunuz?
Empati kurmak zor çünkü çok ağır şeyler yaşadı. O, yaşadığı acıları benimseyip bir şekilde yoluna devam etmeyi başaranlardan. Hani acılarını kabullenip onları gülümseyerek anlatabilen insanlar var ya, 'Selin' de onlardan. Siz de öyle misiniz?
Öğreniyorum onu biraz. Yaşla da ilgili sanırım. Herkes '30'una gel anlarsın, 30'lar çok güzel' diyorlardı.
Ben de yeni girdim 30'uma ve hakikaten bir yaşa gelene kadar bazı şeylere uyanamadığınızı fark ediyorsunuz.
Bazı şeyler yaşanırken çok ağır gelse de, üzerinden zaman geçtikten sonra aslında onların o kadar da ağır olmadığını öğrendim.
O anı yaşarken daha çözüm odaklı olmak gerektiğini fark ettim. Az zamana çok başarı sığdırdınız...
Evet, buna şükrediyorum. Hiç durmadım. En durgun geçirdiğim iki senelik dönemde bile tiyatro kurdum, dört filmde oynadım. Çok yorulduğunuzu hissediyorsunuz, biraz dinleneceğim diyorsunuz ama öyle bir hikaye çıkıyor ki karşınıza mutlaka yapmak istiyorsunuz.
Tiyatro, gerçekten nefes alma alanım benim. Sahnede denediğim şeyler, kamera önünde de bana yardımcı oluyor. Parayla alamayacağınız bir tecrübe. Oynadığınız filmlerden bahseder misiniz biraz?
Sonbahar'da 'Sibel' diye bir film çektik Giresun'da. Fransız, Alman, Türk ve Lüksemburg ortak yapımı.
Çok güçlü bir kadın hikayesi.
Ben filmde konuşamayan, insanlarla sadece ıslıkla anlaşan, engelli muamelesi gören, evlenememiş 'Sibel' adında bir kızı oynuyorum.
Film festival festival gezecek. Sonra 'I Am You' diye de bir film çektik.
Mültecilerle ilgili bir hikaye.
Afganistan'daki bir ailenin Berlin'e varma çabası anlatılıyor. Ben filmde bir doktoru oynuyorum. 30'LAR BÖYLEYSE 40'LAR MÜTHİŞ OLS A GEREK Yaş almak sizi korkutuyor mu?
Korkutmuyor çünkü sakinleştiğimi
fark ediyorum. Beden
sana geçici süreyle verilmiş bir
enstrüman ve ona nasıl bakarsan
öyle yaşarsın. Kendine hem ruhen,
hem bedenen iyi bakarsan o
kadar güzel yaşarsın. 30'lu yaşlar nasıl bir olgunluk kattı size?
'Şu anki aklım olsaydı...' demeye
başladım. Hayatı olgunlukla
karşılayabilmek, her şeye sıkılmamak
önemli. Geriye dönüp bakıyorum;
çok gönlüme sinen işler
yapmışım, çalışmak istediğim kişilerle
çalışmışım. Tiyatro kurmak
istiyordum; Ushan Çakır, Ahmet
Rıfat Şungar ve Süreyya Güzel'le
birlikte kurduk. Bu sene ikinci
sezonumuz. 'Bi Parça Plastik' adlı
oyun yola devam ediyor. Onun yanı
sıra istediğim, içime sinen filmler
çekebiliyorum. 30'lar böyleyse
40'lar müthiş olsa gerek. 'Evlenmem, anne olmam lazım' gibi bir düşünce oluyor mu?
Oluyor ama henüz değil. Zamanı
var her şeyin. Öd ül ALMAK BANA GURUR VERİYOR 'Deniz Seviyesi' filmindeki performansınızla Milano Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştınız...
Evet, çok kişisel bir hikayenin, dünyanın bir yerinde
anlam bulması bizi çok sevindirdi. Öyküdeki en çok
etkileyen şey; birleştiriciliğiydi. Hikayeniz ne kadar
fazla göze kulağa, kalbe, ruha ulaşırsa, o kadar mutlu
oluyorsunuz Ödül almak ne hissettiriyor?
Ödül, yaptığın işin karşıya geçtiğinin göstergesi.
'Ben senin anlatmak istediğini anladım,
sen böyle devam et' demek gibi bir
şey. Çok onur verici, gurur verici,
motivasyonu yükselten
bir şey. USHAN BENİM HAYAT VE TUTKU ARKADAŞIM Bir süredir, dizide de rol arkadaşınız olan Ushan Çakır'la birliktesiniz. Düğün tarihi belli mi?
Zaman bulursak yaza düşünüyoruz. Nişanlınızla sürekli birlikte olmak nasıl bir his?
Biz birlikte üretiyoruz, bu durumdan memnunuz. Sette karşılıklı çok sahnemiz yok. Biz zaten uzun zamandır birlikteyiz. Ushan benim hayat ve tutku arkadaşım. Birinin gerçekten size karşılıksız destek olması çok güzel bir şey. Aşık olduğunuz insanla beraber üretmekten daha keyifli bir şey yok zaten. İnsan kendisini daha güvende hissediyor.
Sizi çok iyi tanıyan biriyle iş yapmak gerçekten çok güzel.