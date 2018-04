Güçlü karakterleri oynamak beni motive ediyor

30'LAR

Atv'de yayınlanan ' Masum Değiliz ' adlı dizide 'Selin'i oynayan Damla Sönmez 'le, çekimlerin yapıldığı Beykoz Kundura Fabrikası'nda bir araya geldik.Nişanlısı Ushan Çakır 'la hem tiyatroda, hem de aynı dizide birlikte rol alan Sönmez, Çakır'la yazın evlenmeyi planladıklarını söyledi...Evet, Ocak ayının ortasından beri setlerdeyiz. Çok heyecanlıyız.Tatlı bir ekip kuruldu. Çok iyi kaynaştık.Aras (Aydın) okuldan arkadaşım, Sercan'la (Badur) iki sene dizi çektik. Uraz'ı (Kaygılaroğlu) da liseden tanıyorum. Ushan'ı biliyorsun zaten, yol arkadaşım.Birçok senaryo geldi. O hikayelerin içinde en farklı olan buydu.Öykünün ilk andan itibaren yüksek bir tempoyla başlaması beni hemen kendine çekti. Bir suç dizisi. Dört arkadaş kendi hayatlarını yaşarken bir cinayete sebep oluyorlar. Hepsi iyi aile çocuğu; biri heykeltraş, biri doktor, biri avukat, biri mühendis.Cinayeti örtbas ederek hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar ama öyle olmuyor tabii ki.Evet. Her gün okuyoruz ya, birbirine yol vermediği için ölümle sonuçlanan bir sürü olay yaşanıyor.İnsanlar mutsuz ve öfkeli. Maalesef çoğu zaman frene basmayı, sakin kalmayı beceremiyoruz.Ben 'Selin'i canlandırıyorum.Heykeltıraş olan karakterin atölyesinde çalışan, gecekondu mahallesinde yaşayan bir kız. Olay, o mahallenin çıkışında gerçekleşiyor.Daha sonra öğreniyoruz ki cinayete kurban giden kişi, 'Selin'in babası.'Selin' cinayeti işleyenlerin peşine düşüyor.'Selin'; fakir ama gururlu, mutlu bir aileye sahip olan bir kız. Annesi beyin kanaması geçirip yatalak hale gelince ailesine destek olmak için okulu bırakıp çalışmaya başlamış.Aslında okuyabilseydi doktor olmak istiyordu. Babası da ölünce tüm yük onun üzerine biniyor ama dağılmıyor. Yaşadığı acıyla duygularını dizginlemeye çalışan bir duruş sergiliyor. Güçlü bir kadın.Evet. Bizde genellikle kadın hep ikinci planda kalıyor ama güçlü karakterin kadın olması, benim de dişimi kaşıyan bir şey. Oynadığım kadının güçlü olması motivasyonumu yükseltiyor.Muhtemelen. Açıkçası bu da çok iyi geliyor bana. Çünkü hep ilk görüşte aşk hikayelerimiz var ya bizim, zengin kız-fakir oğlan gibi klişeler; bu dizide öyle klişeler yok.Empati kurmak zor çünkü çok ağır şeyler yaşadı. O, yaşadığı acıları benimseyip bir şekilde yoluna devam etmeyi başaranlardan. Hani acılarını kabullenip onları gülümseyerek anlatabilen insanlar var ya, 'Selin' de onlardan.Öğreniyorum onu biraz. Yaşla da ilgili sanırım. Herkes '30'una gel anlarsın, 30'lar çok güzel' diyorlardı.Ben de yeni girdim 30'uma ve hakikaten bir yaşa gelene kadar bazı şeylere uyanamadığınızı fark ediyorsunuz.Bazı şeyler yaşanırken çok ağır gelse de, üzerinden zaman geçtikten sonra aslında onların o kadar da ağır olmadığını öğrendim.O anı yaşarken daha çözüm odaklı olmak gerektiğini fark ettim.Evet, buna şükrediyorum. Hiç durmadım. En durgun geçirdiğim iki senelik dönemde bile tiyatro kurdum, dört filmde oynadım. Çok yorulduğunuzu hissediyorsunuz, biraz dinleneceğim diyorsunuz ama öyle bir hikaye çıkıyor ki karşınıza mutlaka yapmak istiyorsunuz.Tiyatro, gerçekten nefes alma alanım benim. Sahnede denediğim şeyler, kamera önünde de bana yardımcı oluyor. Parayla alamayacağınız bir tecrübe.Sonbahar'da 'Sibel' diye bir film çektik Giresun'da. Fransız, Alman, Türk ve Lüksemburg ortak yapımı.Çok güçlü bir kadın hikayesi.Ben filmde konuşamayan, insanlarla sadece ıslıkla anlaşan, engelli muamelesi gören, evlenememiş 'Sibel' adında bir kızı oynuyorum.Film festival festival gezecek. Sonra 'I Am You' diye de bir film çektik.Mültecilerle ilgili bir hikaye.Afganistan'daki bir ailenin Berlin'e varma çabası anlatılıyor. Ben filmde bir doktoru oynuyorum.Korkutmuyor çünkü sakinleştiğimifark ediyorum. Bedensana geçici süreyle verilmiş birenstrüman ve ona nasıl bakarsanöyle yaşarsın. Kendine hem ruhen,hem bedenen iyi bakarsan okadar güzel yaşarsın.'Şu anki aklım olsaydı...' demeyebaşladım. Hayatı olgunluklakarşılayabilmek, her şeye sıkılmamakönemli. Geriye dönüp bakıyorum;çok gönlüme sinen işleryapmışım, çalışmak istediğim kişilerleçalışmışım. Tiyatro kurmakistiyordum; Ushan Çakır, AhmetRıfat Şungar ve Süreyya Güzel'lebirlikte kurduk. Bu sene ikincisezonumuz. 'Bi Parça Plastik' adlıoyun yola devam ediyor. Onun yanısıra istediğim, içime sinen filmlerçekebiliyorum. 30'lar böyleyse40'lar müthiş olsa gerek.Oluyor ama henüz değil. Zamanıvar her şeyin.Evet, çok kişisel bir hikayenin, dünyanın bir yerindeanlam bulması bizi çok sevindirdi. Öyküdeki en çoketkileyen şey; birleştiriciliğiydi. Hikayeniz ne kadarfazla göze kulağa, kalbe, ruha ulaşırsa, o kadar mutluoluyorsunuzÖdül, yaptığın işin karşıya geçtiğinin göstergesi.'Ben senin anlatmak istediğini anladım,sen böyle devam et' demek gibi birşey. Çok onur verici, gurur verici,motivasyonu yükseltenbir şey.Zaman bulursak yaza düşünüyoruz.Biz birlikte üretiyoruz, bu durumdan memnunuz. Sette karşılıklı çok sahnemiz yok. Biz zaten uzun zamandır birlikteyiz. Ushan benim hayat ve tutku arkadaşım. Birinin gerçekten size karşılıksız destek olması çok güzel bir şey. Aşık olduğunuz insanla beraber üretmekten daha keyifli bir şey yok zaten. İnsan kendisini daha güvende hissediyor.Sizi çok iyi tanıyan biriyle iş yapmak gerçekten çok güzel.