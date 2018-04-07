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'ın Düsseldorf konserine büyük ilgi

'ın Düsseldorf konserinde 7 bin 500 kişilik salon tamamen doldu

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 01:24 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 01:26
Tarkan'ın Düsseldorf konserine büyük ilgi

Düsseldorf ( Türk pop müziği sanatçısı 'ın, Almanya'nın Düsseldorf kentinde verdiği konsere hayranları büyük ilgi gösterdi. Düsseldorf düzenlenen konserde, 7 bin 500 kişilik salon tamamen doldu. "Yolla" isimli şarkısıyla sahneye çıkan sanatçı, "Çay simit" gibi yeni şarkılarının yanı sıra "Sevdanın son vuruşu" ve "Kuzu kuzu" gibi unutulmayan parçaları hayranlarıyla seslendirdi.Sahnedeki dans performansıyla da hayranlarının beğenisini kazanan sanatçı yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Düsseldorf'ta 8 Nisan'da tekrar sahneye çıkacak Tarkan'ın 8 konserlik Almanya turnesi 14 Nisan Münih ve 29 Nisan Hamburg konserleriyle sona erecek.

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Tarkan'ın Düsseldorf konserine büyük ilgi
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