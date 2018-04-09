Alaturkayla başladı, rock’la bitirdi

POP müziğin ünlü ismi Funda Arar
, geçtiğimiz günlerde Günay Restaurant
'ta konser verdi. Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Arar'a, doğum günü sürprizi de yapıldı. Sanatçı, şarkısına başlayacağı sırada çalan müziği duyup pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Dilek tutup pastasını üfleyen Arar, hayranlarına teşekkür etti. Arar, önceki gün ise Yoluma Düşen Şarkılar turnesinin beşinci konserini Bostancı Gösteri Merkezi
'nde verdi. Arar konserinin ikinci bölümünde, 2 bin 700 kişinin karşısına büyük bir sürprizle çıktı. Ünlü şarkıcı, rock'çıları gölgede bırakan kıyafeti ve dövme efektli aksesuvarıyla herkesi şaşırttı. Arar, alaturka şarkılarla başladığı konserini rock ezgilerle tamamladı.