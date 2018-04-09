Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Alaturkayla başladı, rock’la bitirdi

Alaturkayla başladı, rock’la bitirdi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Alaturkayla başladı, rock’la bitirdi
POP müziğin ünlü ismi , geçtiğimiz günlerde 'ta konser verdi. Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Arar'a, doğum günü sürprizi de yapıldı. Sanatçı, şarkısına başlayacağı sırada çalan müziği duyup pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Dilek tutup pastasını üfleyen Arar, hayranlarına teşekkür etti. Arar, önceki gün ise Yoluma Düşen Şarkılar turnesinin beşinci konserini 'nde verdi. Arar konserinin ikinci bölümünde, 2 bin 700 kişinin karşısına büyük bir sürprizle çıktı. Ünlü şarkıcı, rock'çıları gölgede bırakan kıyafeti ve dövme efektli aksesuvarıyla herkesi şaşırttı. Arar, alaturka şarkılarla başladığı konserini rock ezgilerle tamamladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alaturkayla başladı, rock’la bitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN