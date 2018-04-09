‘Aydede’ye festivalde prömiyer

'Buhar' kısa filmi ile adından çokca söz ettiren, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Abdurrahman Öner'in, buruk bir anne-oğul hikayesini anlattığı ilk uzun metraj sinema filmi 'Aydede', prömiyerini 37. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Bölümü'nde yapacak. Öner'in yazıp yönettiği 'Aydede'de; Ezgi Mola'nın yanı sıra Bilal Çilek, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan, Banu Fotocan, Emirhan Ateş ve Nalan Kurucim gibi oyuncular yer alıyor. Film, 13 Nisan'da Atlas Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.

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