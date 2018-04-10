Bodrum projesi Ankara’da tanıtıldı

BESA
Grup'un Bodrum'daki ilk gayrimenkul yatırımı The BO Viera'nın lansmanı, önceki gece gerçekleşti. Ankara
'nın en büyük yaşam merkezlerinden Panora AVM'de düzenlenen The BO Viera lansmanı, renkli sürprizleri ile muhteşem bir gece yaşattı.
BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci evsahipliğinde gerçekleşen lansman davetine; Rolls Royce
Motor Cars Marka Direktörü Hilal Aysal'ın yanı sıra iş, sanat ve cemiyet dünyasından Emine Ersan, Sarp-Eda Evliyagil, Adnan Beker, Aysel Akçay, Begüm Akış ve Berkan Baykam gibi isimler katıldı. Bodrum'un odak noktası Türkbükü ve Gündoğan'ın arasında yer alan Küçükbük Koyu'nda hayata geçirilecek The BO Viera'nın lansman daveti keyifli anlara sahne olurken, proje; sunduğu eşsiz gün batımı manzarası, adaların şöleni çağrıştıran doğası ve zamansız yatırım fırsatlarıyla davetlilerin büyük ilgisini çekti.
Bodrum'un benzersiz yaşam hayalinin gerçeğe dönüştüğü gecede Ukrayna'nın en ünlü gruplarından Ultramarine Girls Band performansları ile geceye renk kattı. Erdem Kınay
&Twins ise sahne performansıyla kendilerini dinleyen konuklara keyifli anlar yaşattı. Rolls Royce'un da en yeni modellerini sunduğu geceye iş dünyası ve cemiyet hayatından yaklaşık 700 misafir katıldı. Biber Reçeli, Sushico ve Roko Dondurma da eşsiz lezzetler hazırlayarak unutulmaz bir geceye imza atılmasını sağladı.