Hacı Sabancı - Zeynep Nazlı Kayı aşkında şok iddia!

Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı aşkı için şok iddia... Sosyetik güzelin, Hacı Sabancı’dan önce kuzeni Fethi Kamışlı ile birlikte olduğu konuşuldu. Bu aşk üçgeni Sabancı Ailesi’ni de rahatsız etti. En son 6 ay önce birlikte Fransa'ya giden Sabancı ile Kamışlı'nın o tarihten bu yana bir araya gelmemek için özen gösterdiği iddia ediliyor.
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:35Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 09:37
AŞK ÜÇGENİ SABANCI AİLESİNİ RAHATSIZ ETTİ
Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı aşkı için şok iddia... Sosyetik güzelin, Hacı Sabancı'dan önce kuzeni Fethi Kamışlı ile birlikte olduğu konuşuldu. Bu aşk üçgeni Sabancı Ailesi'ni de rahatsız etti.