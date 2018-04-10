Hacı Sabancı - Zeynep Nazlı Kayı aşkında şok iddia!

AŞK ÜÇGENİ SABANCI AİLESİNİ RAHATSIZ ETTİ

Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı aşkı için şok iddia... Sosyetik güzelin, Hacı Sabancı'dan önce kuzeni Fethi Kamışlı ile birlikte olduğu konuşuldu. Bu aşk üçgeni Sabancı Ailesi'ni de rahatsız etti.