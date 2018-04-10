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- Zeynep aşkında şok iddia!

ile Zeynep aşkı için şok iddia... Sosyetik güzelin, Hacı Sabancı’dan önce kuzeni ile birlikte olduğu konuşuldu. Bu aşk üçgeni Sabancı Ailesi’ni de rahatsız etti. En son 6 ay önce birlikte Fransa'ya giden Sabancı ile Kamışlı'nın o tarihten bu yana bir araya gelmemek için özen gösterdiği iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 09:37
Hacı Sabancı - Zeynep Nazlı Kayı aşkında şok iddia!

AŞK ÜÇGENİ SABANCI AİLESİNİ RAHATSIZ ETTİ

ile Zeynep aşkı için şok iddia... Sosyetik güzelin, Hacı Sabancı'dan önce kuzeni ile birlikte olduğu konuşuldu. Bu aşk üçgeni Sabancı Ailesi'ni de rahatsız etti.

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Hacı Sabancı - Zeynep Nazlı Kayı aşkında şok iddia!
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