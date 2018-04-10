İşte Aslışah Alkoçlar'ın yeni aşkı...

Yaptığı her hareket, attığı her adım çok konuşulan Aslışah Alkoçlar, babası Ender Alkoçlar tarafından Londra’ya yollanmıştı. Ender Alkoçlar’dan 24 yaşındaki kızına ikinci kez veto gelmiş, Aslışah’ın her saniye fotoğraf paylaştığı Instagram hesabını sildirmişti. Bali’ye giden ve adı en son ‘Vikingler’ dizisindeki ‘Kral Ragnar’ rolünü oynayan Avustralyalı Travis Fimmel ile anılan Aslışah Alkoçlar’ın yeni aşkı belli oldu! İşte o fotoğraflar…
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:43Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 09:45
Aslışah Alkoçlar, hafta sonu Alaçatı'da yeni sevgilisi Altuğ Leblebici ile görüntülendi. Çift, el ele romantik bir yürüyüş yaptı