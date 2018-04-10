Türkiye’yi doyuran oksijeni bol zeytini lezzetli Balıkesir

ÖZLEM AVCI- BOR İHRACATININ YÜZDE 70'İNİ KARŞILIYOR

Her yanı zeytin ağaçlarıyla süslü Balıkesir; tarımı, sanayisi, turizmiyle de muhteşem bir şehir... İzmirİstanbul otoyolunun da geçtiği Balıkesir; Ege'nin en zengin şehirleri arasında... Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, bizleri ilk olarak 1980'de kurulan ve şehir halkına temiz, katkısız ekmek sunan fabrikayı gezdirdi. Minik öğrencilerin karşıladığı ekmek fabrikasında; günde 35-40 bin ekmek üretiliyor; bu kapasite 100 bine kadar çıkabiliyormuş. Son sistem makinalara sahip olan fabrika, hijyen açısından de en son teknolojilerle donatılmış.

DUALARLA ANDIK

Şehirdeki ikinci durağımız Best Trafo'ydu. 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin en kısa sürede hizmete gireceğini belirten Başkan Kafaoğlu; birçok ünlü firmanın Balıkesir'de fabrika açmak için kolları sıvadığını belirtti. Sanayisi hızla gelişen şehir, Türkiye'nin en önemli bor tesislerine sahip. 1 milyar dolarlık ihracatın yüzde 70'i Balıkesir'te işleniyor. Özellikle küçükbaş hayvancılık ve tarımı ile Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip olan Balıkesir gezimiz sırasında, Özgün Zeytincilik Fabrikası'nı da gezme şansımız oldu. Fabrika sorumlusu, zeytin ve zeytinyağı üretimi hakkında bizlere bilgiler verdi. Fabrikayı gezerken en iyi zeytinin yetişmesi için gerekli şartların Girit ve Toskana Vadisi'den sonra Ayvalık ilçesinde olduğunu öğrendik. Poyrazı, denizi ve toprağın ph'ından ötürü zeytin en iyi bu bölgede yetişiyormuş. Ayvalık'ta 2 milyon zeytin ağacı varmış. Gezimiz sırasında 276 kiloluk top mermiyi kaldıran Seyit Onbaşı'nın Havran ilçesindeki anıtı ve mezarını da ziyaret ettik. Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'nda mekanizması bozulan bir topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti. Torunu, bizlere büyük dedesinin nasıl savaştığını anlattı. Şehrin en önemli beldelerinden Ayvalık ve Cunda Adası'nı 'emeklilerin şehri' olarak anabiliriz. Baharın gelmesiyle tüm doğanın uyandığı Cunda'da balık yiyerek kahvemizi yudumladık. Şevketibostan, deniz börülcesi gibi otlardan yapılmış nefis lezzetleri de tatmadan geçmedik. Şeytan Sofrası'nın eşsiz manzarasında da keyifli dakikalar geçirdik. Yemek yazarımız İdil'le (Çimrin) ve arkadaşım Ömer'le (Karahan) yemek takımı olarak şehir merkezinde turladık. Şehirdeki hayvancılığın gelişmesinden dolayı çok özel etlerden yapılan tirite, et çorbasına, tatlı olarak ise höşmerime ve lor tatlısına bayıldım.