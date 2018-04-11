Aslı Hünel ve Savaş Yurtsever evlendi

Aslı Hünel ve Savaş Yurtsever Şubat ayında nişanlanmıştı. Aslı Hünel özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Savaş Yurtsever için "Kafa yapımız aynı" demişti. Bir süredir beraber olan Aslı Hünel ile Savaş Yurtsever dünya evine girdi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü katıldı. Çiftin Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti. Ünlü çifti Safiye Soyman, Seda Sayan, Alişan ve nişanlısı Buse Varol, Nadide Sultan gibi isimler yalnız bırakmadı. İşte düğünden görüntüler…
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:53Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 09:57
Oyuncu Saruhan Hünel'in şarkıcı olan kız kardeşi Aslı Hünel bir süredir birlikte olduğu Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi.