Emre Altuğ’un mekanında sürpriz düet

Şarkıcı Deha Bilimlier, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali'nde, Emre Altuğ'un sahibi olduğu Sako Meyhane'de sahneye çıktı. 'Adı Aşk' isimli yeni maksi single'ının ilk konserini veren Bilimlier'i sahnede Emre Altuğ da yalnız bırakmadı. İkilinin düeti büyük alkış alırken, Bilimlier "Burada olmak ayrı bir mutluluk, seninle birlikte şarkı söylemek apayrı bir mutluluk. İyi ki varsın, iyi ki dostuz" diyerek Altuğ'a teşekkür etti. Bilimlier, sahne dışındaki zamanını Alaçatı'da tatil yaparak değerlendirdi.

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