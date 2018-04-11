Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Emre Altuğ’un mekanında sürpriz düet

Emre Altuğ’un mekanında sürpriz düet

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Emre Altuğ’un mekanında sürpriz düet

Şarkıcı Deha Bilimlier, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali'nde, Emre Altuğ'un sahibi olduğu Sako Meyhane'de sahneye çıktı. 'Adı Aşk' isimli yeni maksi single'ının ilk konserini veren Bilimlier'i sahnede Emre Altuğ da yalnız bırakmadı. İkilinin düeti büyük alkış alırken, Bilimlier "Burada olmak ayrı bir mutluluk, seninle birlikte şarkı söylemek apayrı bir mutluluk. İyi ki varsın, iyi ki dostuz" diyerek Altuğ'a teşekkür etti. Bilimlier, sahne dışındaki zamanını Alaçatı'da tatil yaparak değerlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Altuğ’un mekanında sürpriz düet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN