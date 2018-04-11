Gülben Ergen için özel sahne tasarlandı

Gülben Ergen, Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesi gecesini gündüzüne katarak yaptığı hazırlıkların sonuna geldi. Bostancı konserinin her zaman kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, kendisi için tasarlanmış sahnesinde gerçekleştireceği özel bir konsere imza atacağını belirtti. Her yıl geleneksel hale getirdiği Bostancı Gösteri Merkezi konseri ile Gülben Ergen yine kendisinden söz ettirecek. Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının dışında sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarı ile Gülben Ergen, 14 Nisan Cumartesi gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak.

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