İşte Öykü Serter'in estetiksiz hali...

Öykü Serter'in geçmişteki hali şaşkınlık yarattı. Serter'in estetiksiz görüntüsü ile estetikli görüntüsü arasında büyük bir fark olduğu göze çarptı. Öykü Serter, yıllar içerisinde birçok kez estetik ameliyatı geçirdi. Serter’in estetiksiz hali sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Fotoğrafına bakıldığında Serter’in yanaklarını yaptırdığı, kaşlarını doldurttuğu ve şimdiki güzelliğini buna borçlu olduğu gözüktü.
Giriş Tarihi: 11.4.2018 11:43Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 11:51
Öylü Serter'in televizyona ilk çıktığı dönemki hali ortaya çıktı.