Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti, 1 milyon lirayı Kaz Dağları'na yatırıyor
Bir İtalyan markasının reklam yüzü olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, buradan kazandıkları paraya Kaz Dağları'nın eteklerinde 35 dönüm arsa alacak.
Giriş Tarihi: 11.4.2018 21:56Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 21:59
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, birlikte rol aldıkları reklamdan kazandıkları 1 milyon lirayla Kaz Dağları'nda arsa alıyor. Uzun vadeli yatırım yapan çift, ileride burayı organik çiftliğe dönüştürecek.