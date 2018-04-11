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-Kadir Doğulu çifti, 1 milyon lirayı Kaz Dağları'na yatırıyor

Bir İtalyan markasının reklam yüzü olan ile Kadir Doğulu çifti, buradan kazandıkları paraya Kaz Dağları'nın eteklerinde 35 dönüm arsa alacak.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 21:56 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 21:59
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti, 1 milyon lirayı Kaz Dağları'na yatırıyor

ile Kadir Doğulu, birlikte rol aldıkları reklamdan kazandıkları 1 milyon lirayla Kaz Dağları'nda arsa alıyor. Uzun vadeli yatırım yapan çift, ileride burayı organik çiftliğe dönüştürecek.

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Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti, 1 milyon lirayı Kaz Dağları'na yatırıyor
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