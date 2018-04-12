Amber Heard'den çocuk hastanesine 1 milyon dolar

Geçtiğimiz hafta Ürden'e giden ve Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret ederek herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet eden Amber Heard'den alkışlanacak hareket...

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; iki yıl evli kaldığı Johnny Depp ile şiddet gördüğü gerekçesiyle geçtiğimiz sene boşanan oyuncu, aldığı tazminatın 1 milyon dolarını Los Angeles'taki çocuk hastanesine bağışladı. Heard, Suriyeli mültecileri de unutmadı ve Ürdün'deki mülteci kampına da yüklü bir bağış yaptı.

Ürdün'de çocuklar ve kadınlarla bolca vakit geçiren Amber Heard, "Suriyeli gençlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir onur duyuyorum" demişti.