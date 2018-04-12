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'den çocuk hastanesine 1 milyon dolar

ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran ABD'li oyuncu , aldığı tazminatın 1 milyon dolarını Los Angeles'ta bulunan çocuk hastanesine bağışladı.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 17:12
Amber Heard'den çocuk hastanesine 1 milyon dolar

Geçtiğimiz hafta Ürden'e giden ve Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret ederek herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet eden 'den alkışlanacak hareket...

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; iki yıl evli kaldığı ile şiddet gördüğü gerekçesiyle geçtiğimiz sene boşanan oyuncu, aldığı tazminatın 1 milyon dolarını Los Angeles'taki çocuk hastanesine bağışladı. Heard, Suriyeli mültecileri de unutmadı ve Ürdün'deki mülteci kampına da yüklü bir bağış yaptı.

Ürdün'de çocuklar ve kadınlarla bolca vakit geçiren Amber Heard, "Suriyeli gençlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir onur duyuyorum" demişti.

Ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri (Mehmet Ali Nuroğlu)

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Amber Heard'den çocuk hastanesine 1 milyon dolar
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