Asena Atalay kaybetti

Eski eşi Caner Erkin'in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek ünlü futbolcunun servetinin yarısını isteyen Asena Atalay'ın reddedilen mal paylaşımı davasını istinaf mahkemesi de kabul etmedi.

TEDBİRLER KALDIRILDI

HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Atalay'ın boşanma protokolünde olmayan bir otomobil ve Beykoz'daki 'Cam ev' olarak bilinen 6 milyon dolar değerindeki gayrimenkulu istemesini, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiren mahkeme, "Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz" dedi.

Mahkeme, Atalay'ın davasını esastan reddetti. Ayrıca Erkin'in, Şişli ve Balıkesir'deki 9 gayrimenkulü ile 2 Mercedes, 1 Porsche marka otomobilinin üzerindeki satılamaz tedbirini de kaldırdı.