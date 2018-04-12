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kaybetti

’ın eski eşi ’e açtığı reddedilen mal paylaşımı davasını istinaf mahkemesi de kabul etmedi

Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:08
Asena Atalay kaybetti

Eski eşi 'in boşanma protokolünde kendisini kandırdığını ileri sürerek ünlü futbolcunun servetinin yarısını isteyen 'ın reddedilen mal paylaşımı davasını istinaf mahkemesi de kabul etmedi.

TEDBİRLER KALDIRILDI

HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Atalay'ın boşanma protokolünde olmayan bir otomobil ve Beykoz'daki 'Cam ev' olarak bilinen 6 milyon dolar değerindeki gayrimenkulu istemesini, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiren mahkeme, "Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz" dedi.

Mahkeme, Atalay'ın davasını esastan reddetti. Ayrıca Erkin'in, Şişli ve Balıkesir'deki 9 gayrimenkulü ile 2 Mercedes, 1 Porsche marka otomobilinin üzerindeki satılamaz tedbirini de kaldırdı.

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Asena Atalay kaybetti
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