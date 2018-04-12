Aşk söylentisi doğru çıktı

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan oyuncu Hazar Ergüçlü
ile yönetmen Onur Ünlü
, önceki akşam ilk kez yan yana görüntülendi. Taksiyle Beyoğlu'ndaki bir mekana giden ikili, kapının önünde gazetecilerin olduğunu görünce araçtan inmeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak trafiğin sıkışması üzerine 300 metre ileride durmak zorunda kalan Ergüçlü ve Ünlü, aynı araç içinde görüntülenmekten kurtulamadı. Arka koltukta oturan 26 yaşındaki Ergüçlü rahat davranırken, 45 yaşındaki ünlü yönetmen eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Aşk iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan ikili, trafiğin açılmasıyla birlikte hızla uzaklaştı.