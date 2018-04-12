‘Bir ömür aşkımsın’

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, bir süredir birlikte olduğu Savaş Fatih Yurtsever
ile Baltalimanı'ndaki Portex'de düzenlenen tören ile dünya evine girdi. Ali Aslanoğlu imzası taşıyan, Fransız kupürü kullanılan özel dikim gelinlik giyen Hünel, Semih Doğruer imzalı bir gelinlik daha giydi. Seda Sayan
, Fatih Ürek, Doğuş, Safiye Soyman-Faik Öztürk, Ferman Toprak
, Semra San, Alişan- Buse Varol ve Yavuz Seçkin gibi isimler katıldı. Nikah kıyıldıktan sonra Yurtsever'in "Seni çok seviyorum, bir ömür boyu aşkımsın" sözleri, salonda büyük alkış aldı. Sahneye çıkan Seda Sayan, 'Dostum Dostum' şarkısını söyledi. Ayakkabısının altına Seda Sayan'ın ismini yazdığını belirten Hünel, "Seda Abla'nın ismi ilk silinen oldu. Benden sonra onu evlendiriyoruz" diyerek espri yaptı. Bu sözler karşısında kahkaha atan Sayan, "Tövbe ettim, bir daha evlenmem" dedi. Gelinin ağabeyi Saruhan Hünel ise düğüne katılmadı. Hünel, "Gelmese de abimi çok seviyorum" dedi.