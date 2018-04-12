Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Hüseyin Başaran uçak kazasında kaybettiği kızı Mina Başaran'ın adını hangarın ve uçağın üzerine yazdı

uçak kazasında kaybettiği kızı 'ın adını hangarın ve uçağın üzerine yazdı

ile birlikte 11 kişinin olduğu, Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti bekarlığa veda partisinden dönerken 11 Mart'ta İran’da düştü. Uçakta 'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti. Baba Hüseyin Başaran, vefat eden kızı Mina'nın adını hangara yazdırdı

Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:35
Hüseyin Başaran uçak kazasında kaybettiği kızı Mina Başaran'ın adını hangarın ve uçağın üzerine yazdı

Başaran Holding'e ait özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta 'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hüseyin Başaran uçak kazasında kaybettiği kızı Mina Başaran'ın adını hangarın ve uçağın üzerine yazdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN