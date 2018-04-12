Hüseyin Başaran uçak kazasında kaybettiği kızı Mina Başaran'ın adını hangarın ve uçağın üzerine yazdı

Mina Başaran ile birlikte 11 kişinin olduğu, Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti bekarlığa veda partisinden dönerken 11 Mart'ta İran’da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti. Baba Hüseyin Başaran, vefat eden kızı Mina'nın adını hangara yazdırdı
Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:24Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:35
Başaran Holding'e ait özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti.