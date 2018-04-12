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beraat etmişti ama…

Sunucu yargılandığı davadan beraat etti ancak hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılması için yaptığı başvurudan olumlu sonuç çıkmadı. Bodrum Gündoğan'daki villasını satışa çıkardığı ve yurtdışında yaşamak planları yaptığı iddiaları gündeme gelen Başoğlu hakkındaki yurt dışı yasağının kalkması için dosyanın temyiz aşamasının tamamlanmasını bekleyecek.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 09:50
Murat Başoğlu beraat etmişti ama…

MURAT BAŞOĞLU HAKKINDA SON DAKİKA KARARI!

Sunucu yargılandığı davadan beraat etti ancak hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılması için yaptığı başvurudan olumlu sonuç çıkmadı.

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Murat Başoğlu beraat etmişti ama…
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