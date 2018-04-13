Çocukluk oyuncaklarını bağışladı

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Watergarden İstanbul'un başlattığı Önce Çocuk projesine destek verdi. Yıllardır sakladığı çocukluk oyuncaklarını Önce Çocuk projesi kapsamında bağışlayan Uzerli, şöyle konuştu: "İstismara uğrayan çocuklar, toplumun büyük yarası. Böyle bir sergiyle bu kanayan yaraya dikkat çekmek ve bu çocukları yalnız bırakmamak çok önemli. Bu sergiyi organize edenleri yürekten kutluyor, benim için hayatımın en anlamlı eşyası olan oyuncaklarımı, çocuklara hediye ediyorum." Ay sonunda satışa çıkarılacak ürünlerden elde edilecek tüm gelir, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne aktarılacak.