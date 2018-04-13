Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin ayrıldı mı?

Uzun süredir beraberlik yaşayan ve magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya’dan çok konuşulacak hamle! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’in bu hamlesi magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Ünlü çiftin hayranları Kerem Bursin ile Serenay Sarıkaya’nın ayrılıp ayrılmadığını sorgulamaya başladı. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığından sonra Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’in de mi ayrıldı? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:19Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 10:24
Uzun süredir birlikte olan Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'dan çok konuşulacak hamle...