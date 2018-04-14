Murat Boz, Hadise için mi Aslı Enver’den ayrıldı? İşte Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı…

Aslı Enver ile Murat Boz, yine ayrıldı; dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Boz ile adının sürekli aşk dedikodusuna karıştığı Hadise'nin şimdilerde ABD'de olması, 'Bu tesadüf mü yoksa ayrılığın nedeni Hadise mi?' dedirtti