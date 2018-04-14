Murat Boz, Hadise için mi Aslı Enver’den ayrıldı? İşte Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı…
Murat Boz ve Aslı Enver birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığının sebebi, Murat Boz ve Aslı Enver hayranları tarafından merak edilirken şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir güzel bir birliktelikleri olan ve mutlu pozlar veren Aslı Enver ve Murat Boz, ayrılık kararıyla şaşırttıktan sonra bu kez bu iddialarla şoke etti. İşte Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığıyla ilgili iddialar…
Giriş Tarihi: 14.4.2018 12:21Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 12:30
Aslı Enver ile Murat Boz, yine ayrıldı; dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Boz ile adının sürekli aşk dedikodusuna karıştığı Hadise'nin şimdilerde ABD'de olması, 'Bu tesadüf mü yoksa ayrılığın nedeni Hadise mi?' dedirtti