İranlı yüksek mimar ve ressam Mehrnoush Esmaeilpour, üç yıl aradan sonra yeni sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Esmaeilpour'un 'From Here to Now' ismini verdiği serginin açılışı, önceki akşam Nişantası RenArt Gallery'de gerçekleştirildi. Açılışa, Esmaeilpour'un yönetmen sevgilisi Abdullah Oğuz başta olmak üzere Adnan Polat, İzzet Öz ve çok sayıda sanatsever katıldı. At ve kadın figürlerinin ön planda olduğu sergi, 2 Haziran'a kadar açık olacak.

