Güçlü kadınlar gecesi

Cahide Müzikol'deki Girl Power Gecesi'ne Leyla Alaton ve rap'çi Fuat Ergin'in olay yaratan düetleri 'Kızım Susma' damga vurdu. Sadece kadınlara özel düzenlenen gece, Cahide şov ekibinin muhteşem gösterileriyle başladı. Ardından Leyla Alaton ve Fuat Ergin, sahneye çıkıp tüm konuklarla birlikte; bugüne kadar susturulan tüm kadınların artık susmaması için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında seslendirdikleri 'Kızım Susma'yı söyledi. Son derece coşkulu anların yaşandığı gecede Leyla Alaton, yakın arkadaşı Özben Önal ile 'Muhabbet Bağı' şarkısını da okudu.

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