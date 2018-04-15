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Güçlü kadınlar gecesi

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Güçlü kadınlar gecesi

Cahide Müzikol'deki Girl Power Gecesi'ne ve rap'çi 'in olay yaratan düetleri 'Kızım Susma' damga vurdu. Sadece kadınlara özel düzenlenen gece, Cahide şov ekibinin muhteşem gösterileriyle başladı. Ardından Leyla Alaton ve Fuat Ergin, sahneye çıkıp tüm konuklarla birlikte; bugüne kadar susturulan tüm kadınların artık susmaması için 8 Mart 'ne özel gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında seslendirdikleri 'Kızım Susma'yı söyledi. Son derece coşkulu anların yaşandığı gecede Leyla Alaton, yakın arkadaşı Özben Önal ile 'Muhabbet Bağı' şarkısını da okudu.

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Güçlü kadınlar gecesi
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