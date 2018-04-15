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’den eşine jest

Bebeğini kucağına almak için gün sayan , eşi Feyza Deniz’i hediye yağmuruna tutuyor. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in baba olacağı haberleri, eylül ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa bir süre sonra hakkında çıkan iddiaları doğrulayan oyuncu, sevgilisi 'ın hamile olduğunu açıklamıştı. Çevresine sürekli kız çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Özcan Deniz, ufak bir sürprizle karşılaşmış ve erkek bebek babası olacağını öğrenmişti. Özcan Deniz'in oğluna vereceği isim belli oldu. Özcan Deniz ve Feyaz Aktan'ın oğlunun adı Kuzey olacak.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 15:03
Özcan Deniz’den eşine jest

HEDİYE YAĞMURUNA TUTUYOR

, hamile eşi Feyza Deniz'i hediye yağmuruna tutuyor. Eşi ve çocuğu için 5 milyon TL'ye villa aldığı haberleriyle gündeme gelen sanatçının son jesti, son model araba oldu.

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Özcan Deniz’den eşine jest
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