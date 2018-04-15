Rolüm için köy kahvelerine gittim

'Oflu Hoca' serisinin yeni filmi olan 'Oflu Hoca Trakya'da'da rol alan Çetin Altay, iki farklı karakterle izleyici karşısına çıkacak. Filmde 'Oflu Hoca'nın yanı sıra 'Hasbi' karakterini de canlandıran Altay; hem Karadeniz, hem de Trakya şivesiyle konuşacak. Ünlü oyuncuyla 'Oflu Hoca Trakya'da'nın perde arkasını konuştuk...

Filmi ne zaman çektiniz?

Çekimlere geçen yıl Ekim'de başladık, Kasım'da bitirdik.

'Oflu Hoca' kendi kitlesini yarattı, öyle değil mi?

Evet, her yerde daha şimdiden filmle ilgili yorumlar duyuyorum. Gerçekten çok komik oldu, çok ses getireceğini düşünüyorum. Filmden çıkan herkes, 'Gidin, bu filmi izleyin' diyecek.

Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz?

Daha dinamik, daha değişik bir film oldu çünkü. Bu kez iki farklı karakteri canlandırıyorum. Trakya mizahıyla Karadeniz mizahını birleştirdik.

ŞİVELERİ KARIŞTIRDIĞIM OLDU

Biraz hikayeden bahseder misiniz?

'Oflu Hoca', en son kulübün başkanı olmuştu. Vizyoner bir başkan olarak Trakya'ya konuk oluyor. Lüleburgaz'a futbolcu bakmaya gidiyor. Orada asker arkadaşıyla birlikte komik olaylar yaşıyor. Bir de olaylara, canlandırdığım 'Hasbi' karakteri dahil olunca; ortaya inanılmaz komik, eğlenceli bir film çıktı.

'Hasbi'nin hikayedeki yeri ne?

'Hasbi', 'Oflu Hoca'nın Trakya şubesi gibi. Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar. Bu benzerlikten dolayı başlarına gelmedik kalmıyor.

İki karakteri canlandırmak nasıl bir deneyim oldu?

Benim için çok ilginç oldu. İlk defa iki karakteri birden oynadım ama böyle bir şey yapacağımı biliyordum. Hatta oynadığım tüm karakterleri bir yere toplarım diye düşünüyordum. Gerçekten enteresan bir deneyim oldu.

İki farklı şiveyle konuştunuz; kafa karışıklığı yaşadınız mı?

Valla bir ara kafalar karıştı. 'Oflu Hoca' kostümüyle Trakya ağzı yaptığım ya da tam tersi 'Hasbi' kostümüyle Karadeniz şivesi yapmaya çalıştığım oldu. Ama bunu sadece birer kez yaşadım.

Ne kadar çok şive yapabiliyorsunuz...

Bir de Ege şivesi bekliyorlar benden. Ege şivesiyle de bir şeyler yapacağım. Zamanında bu tür tiplemeleri çok yaptığım için tüm bölgelere hakimim. Yıllarca gözlem yaptık, attık heybeye. O karakterler hep içimizde yaşıyor.

İKİ HAFTADA YEDİ KİLO VERDİM

Karakterle ilgili ön çalışma yapıyor musunuz? Mesela 'Hasbi' karakteri için neler yaptınız?

Bir hafta önceden gidip köylerde gezip kahvelerde sohbet ettim. Yerel cümleler, yerel kelimeler var; onları oradaki halktan kapıyorum. Bir de bu film için kilo almıştım, onları geri verdim.

Kaç kilo almıştınız?

100 kiloyu geçmiştim. 10 kilodan fazla almıştım. Şimdi dokuzunu verdim, 90 kiloyum, daha da vereceğim.

İlk filmde o kadar kilolu değildi 'Oflu Hoca'...

Evet, 90 kilo kadardı. Ben biraz ipin ucunu kaçırdım. Ama iki haftada 7 kilo verdim.

Nasıl verdiniz o kiloları kısa sürede?

Spor, bol su, az yemek. Sabah yürüyüş yapıyorum. Izgara tavuk veya et, aralarda da meyve yiyorum. 20.00'den sonra ise hiçbir şey yemiyorum.

Hedefiniz ne?

Geçen yıl Ramazan'da 80 kiloya kadar inmiştim. İdealim 84.

Sakallar zaten üç kilo...

Evet, alıştım sakala. Oyuncunun yüzü kendisinin değil; 'Kes' diyorlar, bir dakikada kesiyorsun ama bırakmak zahmetli oluyor. Şimdi yeni bir film daha var, o yüzden yine sakallıyım.

Geçtiğimiz aylarda Gamze Kaçmaz'la evlendiniz. Son günlerde baba olacağınız yönünde haberler çıktı...

Çocuk sahibi olmak istiyoruz ama yazıldığı gibi eşim şu an hamile değil.

YEŞİLÇAM OYUNCUSU GİBİYİM

Bir film bitmeden yenisine nasıl adapte oluyorsunuz?

Hep öyle oldu. Şimdi 2019'da çekilecek filmleri konuşuyorum.

Rekorunuz kaç?

Bir sene dokuz filmde oynamıştım; Yeşilçam oyuncusu gibiyim.

Toplam kaç filminiz var?

40'ı geçmiştir. Seneye vurduğunda yıla beş film düşer.

Size olan bu talebi neye bağlıyorsunuz?

Bedava oynuyorum ondan. Şaka şaka. Seviyorlar beni. İlk filmlerini çeken yeni mezun kardeşlerimize hep destek oldum. Yılda 200 tane kısa filmde oynuyordum.

KARADENİZ ROLLERİNDEN MEMNUNUM

Rol çeşitliliği bakımından hayal ettiğiniz noktada mısınız?

Aslında pek çok tip ve karakter canlandırdım ama genellikle Karadeniz rolleri ses getirdiği için akıllarda öyle kaldım. Ama bundan şikayetçi değilim.

Dizilerde de oynamak istemiyor musunuz?

Çok komedi dizisi yok ki. Halbuki şimdi sokağa çıkalım, herkes 'Gülmek istiyoruz' diyor ama televizyonda hep dram var. Görüştüğüm bir-iki dizi projesi var, olursa haber vereceğim. Dizide dram, sinemada komediyi deneyeceğim.