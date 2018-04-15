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: Adını anmak istemiyorum!

Fenerbahçeli futbolcu ile ilişkisi yine çıkmaza giren ve geçtiğimiz günlerde ikinci kez ayrılık kararı alan , önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Annesiyle birlikte gittiği mekânda geç saatlere kadar eğlenen Türkay, çıkışta soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, bu kez ayrılıktan geri dönüş olmadığını şu sözlerle dile getirdi: “Bir daha Alper’in adını anmak dahi istemiyorum!”

Giriş Tarihi: 15.4.2018 16:54
Tuvana Türkay: Adını anmak istemiyorum!

AYRILIK AÇIKLAMASIYLA ŞOK ETMİŞTİ

Oyuncu , futbolcu 'la evlilik arifesindeyken ayrılık açıklamasıyla şok etmişti. Eğlendiği mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, "Alper'in adını bile anmak istemiyorum." dedi. Hürriyet'ten Sait Durmaz'ın haberine göre; Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la tekrar yollarını ayıran Tuvana Türkay, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda eğlendi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Bir daha Alper'in adını bile anmak istemiyorum" dedi.

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Tuvana Türkay: Adını anmak istemiyorum!
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