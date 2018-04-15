Tuvana Türkay: Adını anmak istemiyorum!

AYRILIK AÇIKLAMASIYLA ŞOK ETMİŞTİ

Oyuncu Tuvana Türkay, futbolcu Alper Potuk'la evlilik arifesindeyken ayrılık açıklamasıyla şok etmişti. Eğlendiği mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, "Alper'in adını bile anmak istemiyorum." dedi. Hürriyet'ten Sait Durmaz'ın haberine göre; Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la tekrar yollarını ayıran Tuvana Türkay, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda eğlendi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Bir daha Alper'in adını bile anmak istemiyorum" dedi.