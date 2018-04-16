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kolları sıvadı! den sonra...

Sosyal medyadan paylaştığı videolarla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Gökçe memleketi için bir kez daha harekete geçti.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 15:07
Nusret kolları sıvadı! Külliyeden sonra...

Tuzlama hareketiyle fenomen olan ve son olarak efsane futbolcu Maradona ile bir araya gelen, nereden geldiğini unutmuyor! Geçtiğimiz aylarda, doğum yeri olan 'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü'nde yaptıran Nusret, kolları yeniden sıvadı.

OKUL YAPTIRMAK İÇİN MEMLEKETİNDE ARSA BAKIYOR

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Maddi imkansızlıklardan dolayı ortada eğitim hayatını bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Nusret'in, okul yaptırmak için memleketinden arsa baktığı konuşuluyor. Ünlü işletmecinin, okula anne ve babasının adını (Fatma - Faik) vereceği ifade ediliyor.

"MADEN İŞÇİSİNİN 5 ÇOCUĞUNDAN BİRİYİM…"

Nusret okulu bırakmasıyla ilgili şunları söylüyor: "Maden işçisinin 5 çocuğundan biriyim... Daha 2 yaşındayken Erzurum'dan Darıca'ya taşındık ailece. İşi sebebiyle ancak 4-5 haftada bir gün görebildim babamı. Sadece en küçük kardeşim lise mezunu, onun dışında hiçbirimiz okuyamadık maddi sebeplerden dolayı. Ortaokulu altınca sınıfta terk etmek zorunda kaldım."

Ünlü isimlerin değişimleri (Gökhan Özoğuz)

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Nusret kolları sıvadı! Külliyeden sonra...
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