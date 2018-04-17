Güney Koreli aktrist Choi öldü

Kuzey Kore tarafından 1970'lerin sonunda kaçırılan ve ancak yıllar sonra ülkesine dönebilen Güney Koreli ünlü aktrist Choi Eun-hee 92 yaşında yaşamını yitirdi.

BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin önceki lideri Kim Jong-il'in talimatıyla Kuzey Kore gizli servisi tarafından Hong Kong'da kaçırılan Güney Koreli aktrist Choi, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldü.

"ANNEM, DİYALİZ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ"

Choi'nin büyük oğlu, telefonla yaptığı açıklamada, annesinin haftada üç kez diyalize girdiğini belirterek, "Annem, diyaliz için gittiği hastanede hayatını kaybetti." dedi.

KUZEY KORELİ BİR AJAN TARAFINDAN KAÇIRILMIŞTI

1926'da doğan ve film kariyerine 1947'de başlayan Choi, Hong Kong'a 1978 yılında yaptığı bir ziyaret sırasında Kuzey Koreli bir ajan tarafından kaçırılarak Kuzey Kore'ye götürülmüştü. Choi'nin boşandığı eşi Shin Sang-ok da yaklaşık bir sene sonra kaçırılmış ve ikili Kuzey için film yapmaya zorlanmıştı.

KUZEY KORE'DEN 1986'DA ABD'YE KAÇAN ÇİFT…

Kuzey Kore'den 1986'da ABD'ye kaçan çift, 10 yıldan fazla bir sürenin ardından 1999'da ülkesine geri dönmüştü. Kaçırma iddialarını reddeden Kuzey Kore, çiftin ülkeden sığınma talep ettiğini savunmuştu.