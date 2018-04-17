Murat Başoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı'nın beraat ettiği davanın gerekçeli kararı hazırlandı. Milliyet'in haberine göre; kararda eylem yerinin yerleşim yerine uzak olması ve karadan çıplak gözle görülemeyecek mesafede olması nedeniyle suç oluşmadığı belirtiliyor.

Kararı yazan hâkime göre teknedeki şahıslar Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu ve ilişkiye girdikleri de bilirkişi raporuyla sabit... Ancak iddianamedeki 'hayasız hareket' suçunun oluşabilmesi için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı. Çünkü yine bilirkişi ve keşif raporuna göre eylemin gerçekleştiği yer en yakın yerleşim yerinden çıplak gözle görülemeyecek kadar uzakta...