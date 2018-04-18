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100 milyonluk rekor

Giriş Tarihi: 18.4.2018
100 milyonluk rekor

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan ve Mandalinacı olarak tanınan , ilk teklisi ile rekor kırıyor. 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısıyla YouTube'da en çok izlenen videolar listesinde dünyada ilk 25'e giren Veysel Mutlu, yeni bir başarıya daha ismini yazdırdı; 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısı 100 milyon barajını aştı. Aynı tarihlerde yayınlanan Justin Timbarlake 'Filthy', Shakira 'Trap', 'Beni Çok Sev' ve 'Sıfır Tolerans' kliplerini geride bırakan Veysel Mutlu, "Bu gururu yaşatan herkese teşekkür ederim" dedi.

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