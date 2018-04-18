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518 bin liralik alacağının peşini bırakmıyor

, yıllar önce çalıştığı Q Jazz Bar’dan 518 bin liralık alacağına karşılık, mekanın merhum sahiplerinin 19 yaşındaki oğulları ’ın evine hacze gitmek istedi. Adres tespit edilemeyince, Nez savcılığa şikayette bulundu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
518 bin liralik alacağının peşini bırakmıyor

Ünlü şarkıcı , 2000'li yılların başında sahneye çıkıp şöhrete kavuştuğu Q Jazz Bar'ın sahipleri Mehmet ile 'a, alacaklarına karşılık dava açmıştı. Nez, yaklaşık yedi yıl önce açtığı davayı kazanmış ve Q Jazz Bar'ın sahiplerinin borçlarını ödemesine karar verilmişti. Ancak Mehmet Ali Açılmış, 2013 yılında kalp krizi sebebiyle, ayrıldığı eşi Esen Açılmış ise 2015'te sında yaşamını yitirdi. 518 bin liralık alacağını tahsil edemeyen Nez, çiftin 19 yaşındaki oğulları Ali Açılmış'ın ölen anne-babasından kalan emekli maaşına tedbir koydurmuştu. Ünlü şarkıcının, halasıyla birlikte yaşayan ve burslarla eğitim hayatına devam eden Ali Açılmış'ın merhum anne-babasının maaşına tedbir koydurması sosyal medyada tepki çekmişti. Davanın peşini bırakmayan Nez'den ikinci bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı, alacaklarının tahsili için Ali Açılmış'ın evine hacze gitmek istedi. Bunun için yeniden İcra Müdürlüğü'ne başvuran Nez, gencin ev adresini tespit edemedi. Ali Açılmış'ın adresinin belli olmadığını, bu sebeple haczin gerçekleşmediğini beyan eden Nez, yeniden şikayetçi oldu. Nez'in şikayeti sonrası, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Üç yıl önce annesinin yaşamını yitirdiği trafik kazasından sağ kurtulan Ali Açılmış, Nez'e mesaj göndererek "İnsan bunu düşmanına yapmaz, Nez Abla ne olur blokeyi kaldır" demişti.

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518 bin liralik alacağının peşini bırakmıyor
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