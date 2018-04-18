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ile düğün için geri sayıma başladı! İşte gelin Buse!

Ünlü çift ile düğün için geri sayıma başladı. İkili düğün çekimi için gittikleri Şile'den her anlarını paylaştı. 6 Mayıs'ta evlenecek olan Buse Varol ile Alişan dün fotoğraf çekimi için Şile'ye gitti. Hazırlıklara saatler öncesinden başlayan çift, yaşananları anbean sosyal medyada takipçileri ile paylaştılar...

Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 15:48
Buse Varol ile Alişan düğün için geri sayıma başladı! İşte gelin Buse!

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM - SABAH ARŞİV

ÇEKİM İÇİN ŞİLE'YE GİTTİ

Ünlü çift düğün için geri sayıma başladı.6 Mayıs'ta evlenecek olan ile dün fotoğraf çekimi için Şile'ye gitti.

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Buse Varol ile Alişan düğün için geri sayıma başladı! İşte gelin Buse!
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