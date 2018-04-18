Buse Varol ile Alişan düğün için geri sayıma başladı! İşte gelin Buse!

Ünlü çift Buse Varol ile Alişan düğün için geri sayıma başladı. İkili düğün çekimi için gittikleri Şile'den her anlarını paylaştı. 6 Mayıs'ta evlenecek olan Buse Varol ile Alişan dün fotoğraf çekimi için Şile'ye gitti. Hazırlıklara saatler öncesinden başlayan çift, yaşananları anbean sosyal medyada takipçileri ile paylaştılar...
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:22Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 15:48
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM - SABAH ARŞİV
ÇEKİM İÇİN ŞİLE'YE GİTTİ
Ünlü çift düğün için geri sayıma başladı.6 Mayıs'ta evlenecek olan Buse Varol ile Alişan dün fotoğraf çekimi için Şile'ye gitti.