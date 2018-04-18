Buse Varol ile Alişan düğün için geri sayıma başladı! İşte gelin Buse!

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM - SABAH ARŞİV

ÇEKİM İÇİN ŞİLE'YE GİTTİ

Ünlü çift düğün için geri sayıma başladı.6 Mayıs'ta evlenecek olan Buse Varol ile Alişan dün fotoğraf çekimi için Şile'ye gitti.