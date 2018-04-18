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- aşkından ilk paylaşım! Arkadaşının eski aşkıyla…

, 'e olan aşkını sosyal medyadan haykırdı. Gülben Ergen - Burak Törer aşkından ilk paylaşım geldi. Gülben Ergen'in yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, Ergen, ilişkisi için, "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum.” demişti. Gülben Ergen'in yeni sevgilisi, yakın arkadaşı 'ın eski aşkı çıktı.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:49
Gülben Ergen-Burak Törer aşkından ilk paylaşım! Arkadaşının eski aşkıyla…

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM

'in yapımcı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, Ergen, ilişkisi için, "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum." demişti.

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Gülben Ergen-Burak Törer aşkından ilk paylaşım! Arkadaşının eski aşkıyla…
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