Gülben Ergen-Burak Törer aşkından ilk paylaşım! Arkadaşının eski aşkıyla…

Burak Törer, Gülben Ergen'e olan aşkını sosyal medyadan haykırdı. Gülben Ergen - Burak Törer aşkından ilk paylaşım geldi. Gülben Ergen'in yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, Ergen, ilişkisi için, "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum.” demişti. Gülben Ergen'in yeni sevgilisi, yakın arkadaşı Hande Fırat'ın eski aşkı çıktı.
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:47Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:49
FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM
Gülben Ergen'in yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, Ergen, ilişkisi için, "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum." demişti.