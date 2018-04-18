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İlk çocuğumuzu kaybetme nedenimiz kan uyuşmazlığı

Giriş Tarihi: 18.4.2018
İlk çocuğumuzu kaybetme nedenimiz kan uyuşmazlığı

Ünlü motosikletçi , Türk Derneği'nin 40'ıncı yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısına katıldı. Sofuoğlu, TYBD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşmasında yaşadığı yoğun bakım tecrübelerini paylaştı: "Yoğun bakımda hem yattım, hem de hasta yakını olarak kapısında çok bekledim. Kapıda beklemek, hasta olmaktan daha zor. 3.5 aylık oğlumu beyin kanaması nedeniyle kaybettim. Uzun süren araştırmalar sonucu eşimle aramızda kan uyuşmazlığı olduğunu ve bu sebeple oğlumun hastalandığını öğrendik. İkinci çocuğum çok şükür ki sağlıklı."

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İlk çocuğumuzu kaybetme nedenimiz kan uyuşmazlığı
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