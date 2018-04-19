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Bingöl ve polislerden türküleri

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Bingöl ve polislerden Neşet Ertaş türküleri
; Bin Yılın Ozanları konser serisi kapsamında, halk ozanı 'ın eserlerini müzikseverlerle buluşturdu. Konser Salonu'ndaki etkinlikte, 'Bozkırın Tezenesi' olarak anılan bozlak ustası ve abdal geleneğinin önemli temsilcilerinden halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının altıncı yılında türküleriyle anıldı. Şefliğini Turan Sağer'in üstlendiği konserde, Yavuz Bingöl'ün yanı sıra Münevver Özdemir, Elif Buse Doğan ve polislerden oluşan Türk halk müziği korosu sahneye çıktı. Konsere konuk olan , sahnede yaptığı konuşmada, solistlere, müzisyenlere ve saz ekibine teşekkür ederek, "Bugün burada meslektaşlarım, genç mesai arkadaşlarım var. Kısa zamanda bu seviyeye gelebildikleri için onları tebrik ediyorum. Tabii bunda en büyük pay, bu işin mimarı Yavuz Bingöl hocamıza ait" dedi.
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Bingöl ve polislerden Neşet Ertaş türküleri
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