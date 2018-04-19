Gençlere taş çıkarttı

Ünlü modacı Barış Avcı
, 2018 ilkbahar-yaz sezonuna ait Bir Zamanlar adını verdiği özel koleksiyonunu önceki gün düzenlenen görkemli bir defileyle tanıttı. Klein'da gerçekleşen defilede, Barış Avcı'nın 70'lerden günümüze kadınların en sevdiği kesimlerden ilham alarak hazırladığı özel tasarımları adeta görsel bir şölen sundu. Defilenin özel konuğu ise 12 yıl aradan sonra ilk defa podyuma çıkan Deniz Akkaya
'ydı. Tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde podyuma çıkan Akkaya, geçen yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Kusursuz fiziğiyle genç meslektaşlarına taş çıkartan ünlü model, açılışta giydiği mayo ile gözleri doldurdu. Barış Avcı'nın Bir Zamanlar defilesi izleyenlerden tam not aldı.