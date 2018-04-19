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10 yaş küçük sevgilisi ile yarın evleniyor

Oyuncu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile yarın akşam Bodrum'da dünyaevine giriyor. Eray Sünbül, bu gece Seray Sever'i ailesinden isteyecek. Seray Sever verdiği bir röportajda 40 yıl bu aşkı beklediğini söylemişti.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 16:56
Seray Sever 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile yarın evleniyor

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM

YARIN AKŞAM EVLENİYOR

Oyuncu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile yarın akşam Bodrum'da dünyaevine giriyor. Eray Sünbül, bu gece Seray Sever'i ailesinden isteyecek.

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Seray Sever 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile yarın evleniyor
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