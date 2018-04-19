Seray Sever 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile yarın evleniyor

Oyuncu Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile yarın akşam Bodrum'da dünyaevine giriyor. Eray Sünbül, bu gece Seray Sever'i ailesinden isteyecek. Seray Sever verdiği bir röportajda 40 yıl bu aşkı beklediğini söylemişti.
Giriş Tarihi: 19.4.2018 16:47Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 16:56
FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM
YARIN AKŞAM EVLENİYOR
Oyuncu Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile yarın akşam Bodrum'da dünyaevine giriyor. Eray Sünbül, bu gece Seray Sever'i ailesinden isteyecek.