Son
dönemde 'Sinsirella' şarkısıyla beğeni toplayan Aylin Coşkun
, yeni albümünün ikinci klibini geçtiğimiz günlerde 'Manzara' şarkısına çekti. Klibi, Coşkun'un yakın arkadaşı olan Hande Yener
yönetti. Ünlü fotoğrafçıların özel karelerinden yola çıkılarak hazırlanan klip için özel olarak 20 kıyafet dikildi. Çekimler sonrasında kamera karşına geçen Coşkun ve Yener, neşeli halleriyle dikkat çekti. Hande Yener'in daha önce de bir klibini yönettiğini söyleyen Coşkun, yakın arkadaşıyla çalıştığı zaman kendisini sette misafir gibi hissettiğini söyledi. Yener'in ekran gözüne güvendiğini belirten Coşkun, "Ortaya eğlenceli bir iş çıktı" dedi. Müzik dünyasındaki rekabete rağmen dostluklarıyla düşman çatlatan ikili, bu sektörde böyle bir arkadaşlığın kurulmasının zor olduğunu dile getirdi. Yener, "Biz ne yapsak kıskanılıyoruz. Aile gibi olduk artık. Aynı sektörde bunu yakalamak çok zor. 14 yıl sonra Aylin gibi birini buldum. Dört yıldır çok özel bir dostluğumuz var" diye konuştu. Coşkun ise "Öyle yakınız ki, artık bakışarak anlaşıyoruz. Sevgililerimiz bile bize rakip olamaz" dedi. 'BU SEKTÖRDE HERKES BİRBİRİNİ EZMEYE ÇALIŞIYOR'
Uzun
tırnaklarına gönderme yaparak "Tırnaklarımızla kazıyarak bugünlere geldik" diyen Hande Yener, piyasadaki rekabetle ilgili de şöyle konuştu: "Bizim sektörde herkes kendisini düşünüyor. Aslında bu, haklı bir bencillik, 'En iyi ben olayım' durumu herkeste var. İddialı olduğunuz zaman evde oturup tırnaklarını yiyen insanlara dönüşüyoruz. Herkes rakibini ezmeye çalışıyor. Bu yüzden arkadaş olmak zor. Ama Aylin'le aramızda böyle bir rekabet yok!"