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Sevilen radyo spikerleri ’nda

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Sevilen radyo spikerleri Zeytinburnu’nda
Belediye Başkanı tarafından düzenlenen ve Yöresel Tatlar Şöleni, 22 Nisan tarihine kadar devam edecek. Önceki gün Kral FM'in başarılı radyocusu Afrikalı Ali (Ali Şentürk), 15 Temmuz Meydanı'nda bir canlı yayın gerçekleştirdi. Ünlü radyocuyu, sevenleri de yalnız bırakmadı. Şentürk, "Böyle organizasyonlar biz radyocuları çok sevindiriyor. Her saat başka bir radyocu arkadaşım canlı yayın yapıyor. Zeytinburnu Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.
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Sevilen radyo spikerleri Zeytinburnu’nda
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