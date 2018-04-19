Sevilen radyo spikerleri Zeytinburnu’nda

Zeytinburnu
Belediye Başkanı Murat Aydın
tarafından düzenlenen Geleneksel 5. Radyo Festivali
ve Yöresel Tatlar Şöleni, 22 Nisan tarihine kadar devam edecek. Önceki gün Kral FM'in başarılı radyocusu Afrikalı Ali (Ali Şentürk), 15 Temmuz Meydanı'nda bir canlı yayın gerçekleştirdi. Ünlü radyocuyu, sevenleri de yalnız bırakmadı. Şentürk, "Böyle organizasyonlar biz radyocuları çok sevindiriyor. Her saat başka bir radyocu arkadaşım canlı yayın yapıyor. Zeytinburnu Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.