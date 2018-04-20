Cansu Dere’ye hırsız şoku!

Cansu Dere’nin Bebek-Aşiyan’da oturduğu evine hırsız girdi. Değerli takıları çalan hırsızların, oyuncuyu 500 bin TL’nin üzerinde zarara uğrattığı iddia edildi. Güzel oyuncunun setteki çalışma saatlerini takip eden hırsızlar, Dere’yi büyük zarara uğrattı. Evinde kasa olmadığı öğrenilen oyuncunun bu hatası, pahalıya patladı. Hırsızların, oyuncunun gerçek takılarını alarak, imitasyon aksesuarlarına, iPad’ine ve bilgisayarına ise dokunmadığı öğrenildi. Dere’nin değerli saatlerinin de çalındığı söyleniyor. Hemen polise başvurarak tutanak tutturan oyuncunun zararının 500 bin TL’nin üzerinde olduğu ve çok üzüldüğü de konuşulanlar arasında...
Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:37Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 14:40
500 BİN TL'YE YAKIN ZARARI VAR
Güzel oyuncu Cansu Dere'nin Bebek'teki evine hırsız girdi. Evindeki tüm değerli eşyaları çalınan oyuncunun, polis tutanağına göre 500 bin TL'ye yakın zararı var.