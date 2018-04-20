Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılık sebebi ortaya çıktı!

Murat Boz ve Aslı Enver’in ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü! Murat Boz ve Aslı Enver 2.5 yıllık ilişkilerini aniden birlikteliklerini sonlandırma kararı almıştı. Ayrılığın sebebi, Murat Boz ve Aslı Enver hayranları tarafından merak edilirken şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir güzel bir birliktelikleri olan ve mutlu pozlar veren Enver ve Boz, ayrılık kararıyla şaşırttıktan sonra bu kez bu iddialarla şoke etti. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikiliden Aslı Enver, ayrılık kararının ardından birlikte oturdukları evden taşındı. Daha önce de ayrılık kararı alan Murat Boz ve Aslı Enver, ayrılığa sadece 2 ay dayanabilmişti. Peki Aslı Enver ve Murat Boz neden ayrıldı? İşte tüm detaylar…