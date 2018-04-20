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‘Yıldızlar’ı çıkardı

Giriş Tarihi: 20.4.2018
‘Yıldızlar’ı çıkardı
Müzik eğitimine Türkmenistan'da piyano dersi alarak başlayan ve Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Melisa, ilk projesi 'Yıldızlar'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Birbirinden iddialı üç şarkı içeren projenin çıkış parçası, albüme adını veren 'Yıldızlar' oldu. Şarkının söz-müzik ve düzenlemesi imzası taşırken, klip yönetmenliğinde çekildi. 'Yıldızlar'; prodüktörlüğünde, Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini aldı.
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‘Yıldızlar’ı çıkardı
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