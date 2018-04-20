‘Yıldızlar’ı çıkardı

Müzik eğitimine Türkmenistan'da piyano dersi alarak başlayan ve Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Melisa, ilk projesi 'Yıldızlar'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Birbirinden iddialı üç şarkı içeren projenin çıkış parçası, albüme adını veren 'Yıldızlar' oldu. Şarkının söz-müzik ve düzenlemesi Ersay Üner
imzası taşırken, klip Nihat Odabaşı
yönetmenliğinde çekildi. 'Yıldızlar'; Emel Müftüoğlu
prodüktörlüğünde, Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini aldı.