Burcu’dan Anadolu şov

Burcu Güneş
, yeni albümünün lansman konserini önceki akşam verdi. Güneş hayranlarının akın ettiği konsere sanatçının annesi Bige Özkan, Erkan Özerman
, Tanju Babacan, Uğurkan Erez
, Siren Ertan
gibi sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Güneş, konserinin birinci bölümünü albümünde yer alan türkülerle açtı. Anadolu'nun yöreselliğini etnik ve bohem desenleriyle beraber biraz punk, biraz da rock ruhuyla birleştiren Güneş, stylingini kendisi üstlendi. Güneş, daha sonra Karadeniz müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı'yı sahneye davet ederek 'Deniz Üstünde Fener' türküsünü birlikte söyledi ve konserini DJ Serdar Ayyıldız'la tamamladı.