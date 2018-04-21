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Burcu’dan Anadolu şov

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Burcu’dan Anadolu şov
, yeni albümünün lansman konserini önceki akşam verdi. Güneş hayranlarının akın ettiği konsere sanatçının annesi Bige Özkan, , Tanju Babacan, , gibi sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Güneş, konserinin birinci bölümünü albümünde yer alan türkülerle açtı. Anadolu'nun yöreselliğini etnik ve bohem desenleriyle beraber biraz punk, biraz da rock ruhuyla birleştiren Güneş, stylingini kendisi üstlendi. Güneş, daha sonra Karadeniz müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı'yı sahneye davet ederek 'Deniz Üstünde Fener' türküsünü birlikte söyledi ve konserini DJ Serdar Ayyıldız'la tamamladı.
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Burcu’dan Anadolu şov
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