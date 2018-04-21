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: Bu piyasa çok zor, bir starın desteğini almak şart

‘Oh Olsun’ isimli çıkış şarkısında ile düet yapan : Kendisiyle aramızda çok güçlü bir bağ var. Böyle zor bir piyasada bir starın desteğini almak çok önemli

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Ömer Topçu: Bu piyasa çok zor, bir starın desteğini almak şart
Katıldığı müzik yarışmasıyla adını duyuran , 'la birlikte söylediği 'Oh Olsun' şarkısıyla beğeni topluyor. 14 yıldır müzik sektöründe olduğunu söyleyen Topçu ile müzik serüvenini konuştuk...

'Oh Olsun'da Demet Akalın'la iş birliği yaptınız. Nasıl bir çalışma oldu?
'Oh Olsun', Demet Akalın'ın prodüktörlüğünde, DMC'den çıktı. Şarkı, önce Demet Hanım'ın eşi 'a geldi. Sonra biz dinledik şarkıyı. Demet Hanım'la ortak bir karar verdik ve 'nun stüdyosunda şarkıyı birlikte okuduk. Çok enerjik, kıpır kıpır bir parça... Tam bir yaz şarkısı olduğunu düşündük.

Herkes sizi şarkı yarışmasıyla tanıdı. Müzik hayatınız nasıl başladı?
Daha yeni yeni görünüyor olsam da, aslında 13-14 yıldır bu piyasanın içindeyim. Bunun yarışma öncesi de var. Müzik hep hayatımdaydı zaten. 2013'teki yarışmada 'un finalistiydim. Zaten Demet Akalın da beni o yarışmada keşfetti. Murat Boz beni elediğinde, Demet Hanım beni izliyormuş. Tesadüfen gördü ve sosyal medyada 'Bana Ömer'i bulun!' diye bir not paylaştı. Buluştuk ve vokalisti oldum. Birlikte çalıştığımız ikinci ay bana single sözü verdi.

Şarkıya karar vermek zor oldu mu peki?
Doğru parçayı aradık uzun süre... 'e ve 'ye gittik. 'dan 'Geçer' şarkısını aldık ama onu bir sonraki single'a koyacağım.

SEZEN AKSU HAYRANIYIM

Damar şarkıları da çok iyi söylüyorsunuz. Neden hareketli bir parçayla çıkış yaptınız?
Sadece o tarzda kalmak istemedim. Başka bir şeyler de yapabildiğimi gösterdim. İnsanlar eğlensin, mutlu olsunlar, yazın her yerde çalsın istedim.

Hangi sanatçıların bestelerinizi seslendirmesini isterdiniz?
Gülşen ve Sıla'nın seslendirmesini isterdim. Gülşen'den de bir şarkı okumayı çok istiyorum. Ayrıca koyu bir Sezen Aksu hayranıyım. 'Geçer' şarkısını Aksu'nun stüdyosunda okudum. Stüdyosuna gittiğimde kendisi Almanya'daydı. Belki döner diye şarkı okumalarını uzattıkça uzattım. Fakat yine de göremedim.

Demet Akalın, sizin için "Ona çok güveniyorum" diyormuş...
Ona çok bağlıyım. Sahnede sadece vokalistliğini yapmam; ayakkabısını çıkartırım, terini silerim, rahatsız olduğu bir şeyi engellemeye çalışırım. Aramızdaki bağ çok güçlü. Bu piyasada şartlar çok zor; bir yıldızın desteğini almak çok önemli. Beni eleştirenler, benim yerimde olmak için neler vermezdi. Bu şans başkalarına da nasip olur inşallah.

Gelecek hedefleriniz ne?
Kafamda albüm yapmak var ama öncesinde birkaç maksi single yaparım. Gülşen'den bir şarkı almayı çok istiyorum. Tabii ki seçtiğim şarkıları Demet Akalın'ın onayından geçireceğim. Şarkı koklama konusunda üstün bir yeteneği var. Bundan sonra birlikte bir proje yapmasak da kendisi gidişatımı her zaman bilecek.
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Ömer Topçu: Bu piyasa çok zor, bir starın desteğini almak şart
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