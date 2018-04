Ömer Topçu: Bu piyasa çok zor, bir starın desteğini almak şart

BUGÜN NELER OLDU

Katıldığı müzik yarışmasıyla adını duyuran Ömer Topçu Demet Akalın 'la birlikte söylediği 'Oh Olsun' şarkısıyla beğeni topluyor. 14 yıldır müzik sektöründe olduğunu söyleyen Topçu ile müzik serüvenini konuştuk...'Oh Olsun', Demet Akalın'ın prodüktörlüğünde, DMC'den çıktı. Şarkı, önce Demet Hanım'ın eşi Okan Kurt 'a geldi. Sonra biz dinledik şarkıyı. Demet Hanım'la ortak bir karar verdik ve Ozan Çolakoğlu 'nun stüdyosunda şarkıyı birlikte okuduk. Çok enerjik, kıpır kıpır bir parça... Tam bir yaz şarkısı olduğunu düşündük.Daha yeni yeni görünüyor olsam da, aslında 13-14 yıldır bu piyasanın içindeyim. Bunun yarışma öncesi de var. Müzik hep hayatımdaydı zaten. 2013'teki yarışmada Murat Boz 'un finalistiydim. Zaten Demet Akalın da beni o yarışmada keşfetti. Murat Boz beni elediğinde, Demet Hanım beni izliyormuş. Tesadüfen gördü ve sosyal medyada 'Bana Ömer'i bulun!' diye bir not paylaştı. Buluştuk ve vokalisti oldum. Birlikte çalıştığımız ikinci ay bana single sözü verdi.Doğru parçayı aradık uzun süre... Gökhan Özen 'e ve Yıldız Tilbe 'ye gittik. Sezen Aksu 'dan 'Geçer' şarkısını aldık ama onu bir sonraki single'a koyacağım.Sadece o tarzda kalmak istemedim. Başka bir şeyler de yapabildiğimi gösterdim. İnsanlar eğlensin, mutlu olsunlar, yazın her yerde çalsın istedim.Gülşen ve Sıla'nın seslendirmesini isterdim. Gülşen'den de bir şarkı okumayı çok istiyorum. Ayrıca koyu bir Sezen Aksu hayranıyım. 'Geçer' şarkısını Aksu'nun stüdyosunda okudum. Stüdyosuna gittiğimde kendisi Almanya'daydı. Belki döner diye şarkı okumalarını uzattıkça uzattım. Fakat yine de göremedim.Ona çok bağlıyım. Sahnede sadece vokalistliğini yapmam; ayakkabısını çıkartırım, terini silerim, rahatsız olduğu bir şeyi engellemeye çalışırım. Aramızdaki bağ çok güçlü. Bu piyasada şartlar çok zor; bir yıldızın desteğini almak çok önemli. Beni eleştirenler, benim yerimde olmak için neler vermezdi. Bu şans başkalarına da nasip olur inşallah.Kafamda albüm yapmak var ama öncesinde birkaç maksi single yaparım. Gülşen'den bir şarkı almayı çok istiyorum. Tabii ki seçtiğim şarkıları Demet Akalın'ın onayından geçireceğim. Şarkı koklama konusunda üstün bir yeteneği var. Bundan sonra birlikte bir proje yapmasak da kendisi gidişatımı her zaman bilecek.