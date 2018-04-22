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2018 baharının ilham kaynağı 60’ların kadınları

Giriş Tarihi: 22.4.2018
2018 baharının ilham kaynağı 60’ların kadınları
Stilist ve moda editörü 'ın Marakeş'ten ilham alıp adL için stilize ettiği Night Zoom Styled By Mert Aslan 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonu, geçtiğimiz günlerde Pera Palace Hotel'de tanıtıldı. Tanıtım davetinde; İlham Gencer'in piyanosuna, Zeynep Özyılmazel şarkılarıyla eşlik etti. Koleksiyondan parçaların sergilendiği davete; Demet Sabancı, , , , Edvina Sponza, Buket Taşdelen, , Berrin Okçu, Güneş Mutlu, Aslı Tacir, Bahar Şer ve Yasemin Özilhan gibi isimler katıldı. Mert Aslan, koleksiyonla ilgili şunları söyledi: "Marakeş sokaklarından ve Ege'de geçen çocukluğumdan kalan yaşam izlerinin etkileriyle hazırladığımız, bugüne kadarki en renkli koleksiyonumuz oldu. Bol çiçekli, bol desenli ve renkli tasarımlarla bahara merhaba dedik. Talitha Getty'den Anita Pallenberg'e, Loulou de la Falaise'den Diana Vreeland'e kadar, 60'lar ve 70'lere damga vuran kadınların izini sürdüm. Efsanevi Woodstock Festivali, 68 kuşağının çiçek çocukları; yol arkadaşlarımdı. Baharı müjdeleyen papatyalardan anneannemin bahçesindeki yediveren güllere, sevdiğim tüm çiçeklere koleksiyonda yer verdik. Bu sezon kadınlar, hiç olmadıkları kadar neşeli ve seksi olacak." 81 parçalık koleksiyonda; romantizm, çarpıcı kombinasyonlar ve eğlence başrolde. Şifonlar ve ipek satenlerin çiçek desenleriyle birleştiği koleksiyonda; puantiyeler ve dantel detaylar da göze çarpıyor.
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2018 baharının ilham kaynağı 60’ların kadınları
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