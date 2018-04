‘Hayatta kaybedenlerin de söyleyecek bir sözü vardır’

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta, popüler yayın platformu Netflix'in Roma'da düzenlediği See What's Next etkinliğine katıldım. Etkinlikte; dünyanın dört bir yanından 300 basın mensubuna, Netflix'in ilerleyen günlerde yayınlayacağı projeler tanıtıldı. Yapımlarda rol alan oyuncular ve ekiplerle tanışıp sohbet etme imkanı da bulduk. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok popüler olan, İspanyol yapımı ' La Casa de Papel' dizisinin yıldızları Alvaro Morte ve Ursula Corbero 'ya merak ettiklerimi sordum. Dizinin kısa sürede kült olan karakterleri 'Profesor' ve 'Tokyo'ya hayat veren ikiliyle buluşacağımı öğrenenler, onlara sormamı istedikleri sorularla birlikte sevgi mesajlarını da iletti. İki gün süren etkinlikte, önce ' The Glow ' ve 'Lost in Space' dizileri için hazırlanan standları ziyaret ettik. Netflix yöneticileri Todd Yellin ve Ted Sarandos, platformun üyelerine yaklaşımını anlattı. Yellin; tüm dünyada 125 milyon üyelerinin ve 20 farklı milletten 35 bin çalışanları olduğunu söyledi. Türkiye ve yeni yatırım yaptıkları diğer ülkelerde bulunmaktan da çok mutlularmış. Gün boyunca 'The Glow', 'The Alienist', 'Luke Cage' ve 'La Casa de Papel' gibi birçok dizinin oyuncuları sırayla projelerini anlattı. Basından en çok ilgiyi; Luke Evans, Dakota Fanning, Alvaro Morte ve Alison Brie gibi ünlü oyuncular gördü.Gazetecilerin oyunculara sorularını sorduğu etkinlikte herkesi mutsuz eden tek şey; görüntü ve fotoğraf yasağıydı. Günün sonunda, Danimarka'da çekilen ve doğa felaketlerini konu alan 'The Rain'in ilk iki bölümünü dünyada ilk kez izledik. Etkinlikte Netflix, ilk Türk orijinal dizisi 'The Protector'ı da tanıttı. Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy , dünya basınının karşısına çıktı. Netflix International Originals üst düzey yöneticisi Erik Barmack'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide; Ulusoy, dizide canlandırdığı 'Hakan' karakteri hakkında konuştu. Türk dizilerinin dünyada yakaladığı başarıyı ve yeni dizisiyle ilgili beklentilerini anlattı. Roma'daki ikinci günümde, Boscolo Exrada Hotel'de 'La Casa de Papel'in yıldızları Alvaro Morte ve Ursula Corbero'yla buluşacağım saati beklemeye başladım. Vakit geldiğinde, ikili çok sıcak bir şekilde beni karşıladı. Bize verilen kısa süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için hemen sohbete koyulduk. Morte ile Corbero'ya önce "Dizinin senaryosunu okuduğunuzda en çok hoşunuza giden ne oldu? Çok iyi bir soygun planı olması mı, yoksa verdiği sosyal mesajlar mı?" diye sordum. 'Profesor' Alvaro Morte, "İlk okuduğumda 'Vay be ne karakter, ne proje ama!' dedim. Fakat bize sadece ilk bölümün senaryosu verildi. Ve o bölümde henüz ana fikir oluşmamıştı" yanıtını verdi. 'Tokyo' Ursula Corbero ise şöyle yanıt verdi: "Her ikisi de beni etkiledi. İlk başta belli değildi ama ikinci bölümde işin sosyal boyutunu anladık. Yazarımız Alex Pina müthiş biri. Benim için sadece senaryo değil, karakterler de etkileyiciydi. Örneğin; 'Denver' ve 'Rio', çok komik ve eğlenceli karakterler. Ayrıca hepimizi bağlayan sevgi ve aşk da var hikayede. Topluma verdiğimiz mesajsa şöyle: Zayıf bir karakter veya bir kaybeden olabiliriz ama söyleyecek bir sözümüz var."Tümdünyayı ayağa kaldıran bir dizinin iki başrol oyuncusuna, böyle büyük bir ilgiyi bekleyip beklemediklerini sordum. 'Profesör'ün cevabı şöyleydi: "Bu ilgi çok garip. Yeni filmimin çekimleri sırasında sahilde yürüyordum. 300 metre içinde sekiz kişi tarafından durduruldum. Aralarında Arjantinli, Belçikalı, Polonyalılar vardı. Bu inanılmaz! 'Profesor' rolünü almadan önce beş kere seçmelere katıldım. İlk gittiğimde 'Ocean Eleven'daki George Clooney gibi birini istiyorlar sandım. Fakat 'Superman' gibi bir karakterle karşılaştım. İkiyüzlü biri olmak zorunda; hem ' Clark Kent ', hem de aksiyonu olmayan 'Superman' gibi... Oynamaya çalıştığım adam suçluydu fakat özünde iyi bir adamdı. İnsanlar sokakta yanıma gelip 'Polise aşık mısın, değil misin? Genelde doğru mu söylüyorsun, yalan mı; hiçbir şey anlamadık' diyor. Bu, iyi şeyler yapmışım anlamına geliyor." Kısa söyleşinin ardından, iki İspanyol yıldız Türkiye'deki hayranlarına selam gönderdi.