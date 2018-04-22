Oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle yakalandı! Büyük panik yaşadı
Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Merve Boluğur, muhabirleri fark edince erkek arkadaşını kafasını kaldırmaması için uyardı. Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliği Eylül 2017'de sona eren Merve Boluğur, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. Oyuncu, yanındaki erkek arkadaşına telkinlerde bulunarak, kafasını kaldırmamasını ve gazetecilere bakmamasını söyledi. Güzel oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra "Birini seversem aslanlar gibi elinden tutar ortaya çıkarım" açıklama yapmıştı. Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan oyuncu, yanındaki erkek arkadaşına telkinlerde bulunarak, kafasını kaldırmamasını ve gazetecilere bakmamasını söyledi.
Giriş Tarihi: 21.4.2018 16:00Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 06:12
BÜYÜK PANİK
Popçu Murat Dalkılıç'la olan evliliğini geçtiğimiz Eylül'de boşanan Merve Boluğur'un büyük paniği! Önceki gün otomobilinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Boluğur tepkisiyle herkesi şaşırttı.